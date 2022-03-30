حققت شركة "بيونتيك" الألمانية المطورة للقاح كورونا أرباحا صافية العام الماضي بلغت قيمتها نحو 3ر10 مليار يورو.

وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة ماينتس الألمانية، أن مبيعاتها العام الماضي بلغت أقل بقليل من 19 مليار يورو.

وخلال عرضها لبيانات أعمالها لعام 2021، أكدت الشركة توقعاتها بشأن مبيعات لقاحها المضاد لكورونا هذا العام، والتي تتراوح بين 13 و17 مليار يورو.

وبحسب الشركة، من المتوقع نشر البيانات الأولى من الدراسة السريرية حول سلامة وتحمل وفعالية لقاح مخصص لمتغير كورونا "أوميكرون" في نيسان/أبريل المقبل، ومن شأن هذه البيانات دعم طلبات الشركة بالحصول على تصريح لتداول اللقاح الجديد.