كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي برشلونة "عملاق الدوري الكتالوني" يفكر في تقديم ما بوسعه لضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول لكرة القدم إذا فشلوا في التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.

وأوضحت الصحيفة أن الدولي المصري لديه فرصة تصل إلى "60%" للوصول إلى النادي الإسباني، بينما يمتلك هالاند والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ 30% و10% على التوالي.

وأضافت الصحيفة أن فريق الدوري الإسباني حريص على تعزيز هجومه في فترة الإنتقالات في الصيف، وقد ظهر مهاجم ليفربول هالاند وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ كثلاثة أهداف حتى الآن.

وأشارت إلى أن صلاح قائد ويضحي بنفسه من أجل الفريق ويعمل أكثر من أي شخص آخر ويتكيف سريعًا مع احتياجات أي فريق، كما أن الجانب الإيجابي بالنسبة لبرشلونة هو أن المصري يبدو "مستعدًا لمغادرة" ليفربول "لبدء مغامرة جديدة في مسيرته".

وارتبط اسم محمد صلاح بإمكانية الانتقال إلى صفوف برشلونة في الصيف، خاصة مع اقتراب عقده على الانتهاء في يونيو 2023 وعدم التوصل مع ليفربول على اتفاق يقتضي بالتمديد والاستمرار في قلعة "أنفيلد".

يريد محمد صلاح الحصول على راتب أسبوعي يتخطى 400 ألف جنيه إسترليني، وهذا ما يرفضه نادي ليفربول حتى لا يكسر سقف الرواتب الحالي.