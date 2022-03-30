أكد المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيسلى، أن الأزمة الحالية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سيكون لها تأثير عالمي يتجاوز أي شيء شاهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بيسلي - في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي ونقلتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم /الأربعاء/ - "العديد من المزارعين الأوكرانيين الذين ينتجون كمية كبيرة من القمح في العالم يقاتلون الآن الروس، لذا فان أسعار المواد الغذائية المرتفعة بالفعل آخذة في الارتفاع".

ونوه إلى أن برنامج الغذاء العالمي كان يطعم 125 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقد أجبر الآن على البدء في خفض الحصص الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والشحن، لاسيما أن البرنامج يشتري 50% من حبوبه من أوكرانيا.

جدير بالذكر أن أوكرانيا وروسيا تنتجان 30% من إمداد العالم من القمح و20% من الذرة ومن 75% إلى 80% ​​من زيت بذور عباد الشمس.