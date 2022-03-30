كشف تطبيق المراسلات الشهير فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger عن مجموعة جديدة من الميزات تسمى الاختصارات، باستخدام الأوامر الموجودة في خدمة المراسلة.

ووفقا للمنصة يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد وآي أو إس iOS و Android الآن إصدار أوامر في نافذة الدردشة لأداء مهام مختلفة، كما يمكن أيضًا إرسال صور GIF ورموز ASCII على فيسبوك ماسنجر.

ومن ضمن المميزات يمكن للمستخدمين الآن كتابة "@ الجميع" لإرسال إشعار إلى جميع المستخدمين في الدردشة، يمكن استخدام الأمر لجذب انتباه أعضاء المجموعة إلى رسالة تطرح سؤالاً، أو كتذكير لرسالة قديمة.

ويمكن للمستخدمين أيضًا استخدام الاختصارات على ماسنجر لإرسال رسائل إلى مستخدم أو مجموعة دون إخطارهم، باستخدام الأمر / silent.. ولن تقوم الرسائل المرسلة باستخدام هذا الأمر بإخطار المستخدم بالرسالة، الأمر الذي قد يكون مفيدًا عند مراسلة الأصدقاء في مناطق زمنية مختلفة دون إزعاجهم.