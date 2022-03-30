ألغت فرقة الروك الأميركية "فو فايترز" الثلاثاء كل حفلاتها الموسيقية المُدرجة ضمن جولتها العالمية للعام 2022، بعد وفاة عازف الدرامز فيها تايلور هوكينز الجمعة قبل حفلة موسيقية كان من المقرر إقامتها ضمن مهرجان "إيستيريو بيكنيك" في بوغوتا.

وكتبت الفرقة التي أسسها عازف الدرامز السابق في "نيرفانا" ديف غرول في منشور عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها الرسمية في شبكات التواصل: "تؤكد فرقة +فو فايترز+ بحزن بالغ إلغاء كل مواعيد الحفلات التي كانت مقررة ضمن الجولة بسبب الخسارة المفجعة لأخينا تايلور هوكينز".

وأضافت الفرقة التي تُعتبر من أشهر فرق موسيقى الروك البديل على الساحة الأميركية منذ انطلاقها في منتصف تسعينات القرن الفائت "فلنأخذ الوقت الكافي للحداد والتعافي والتقرب من أحبائنا وإحياء الذكريات والموسيقى التي صنعناها معاً".

وبعدما أحيت الفرقة حفلات في دول عدّة من أميركا الجنوبية، كان من المقرر أن تستكمل جولتها العالمية في الولايات المتحدة ثم في أوروبا قبل العودة إلى أميركا الشمالية، بالإضافة إلى حفلات كانت ستحييها في أستراليا ونيوزيلندا نهاية العام 2022.

وتوفي تايلور (50 عاماً) الذي كان عضواً في "فو فايترز" منذ العام 1997 في فندق فندق "كاسا ميدينا" الواقع في شرق العاصمة الكولومبية ليل السبت الأحد.