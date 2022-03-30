أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية بدء مراجعة بيانات لقاح شركة "هيبرا" (HIPRA) الإسبانية متعددة الجنسيات المضاد لكوفيد-19، مشيرةً إلى أنه يبدو فعالًا ضد المتحورة أوميكرون.

وقالت الوكالة في بيان "تشير النتائج الأولية إلى أن الاستجابة المناعية للقاح هيبرا الإسباني يمكن أن تكون فعالة ضد "سارس-كوف-2"، بما في ذلك المتحورات المثيرة للقلق مثل أوميكرون".

ولم تحدد الوكالة ومقرها الرئيسي في أمستردام، المدة التي سيستغرقها إجراء دراسة على اللقاح الإسباني الأول، المسمى "بي إش إش-1 في" (PHH-1V).

بموجب القانون الأوروبي، يجب أن تحصل شركة "هيبرا" على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية قبل أن تتمكن من التقدم بطلب لتسويق لقاحها في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

يعتمد "بي إش إش-1 في" على عملية البروتينات المؤتلفة، وهي صيغة تستخدمها أيضاً شركة "نوفافاكس" (Novavax) الأميركية، واللقاح المنتج بالشراكة بين مختبر "سانوفي" (Sanofi) الفرنسي وشركة "جي اس كا" (GSK) البريطانية.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه لقاح "يهيئ الجسم للدفاع عن نفسه" ضد كوفيد-19. ويجمع بين نوعين محددين من البروتينات، يستخدمهما فيروس كورونا لدخول الخلايا المضيفة في جسم الإنسان.

حتى الآن، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام خمسة لقاحات داخل الاتحاد الأوروبي: لقاحان يستخدمان الحمض النووي الريبي المرسال (إم آر إن إيه) للمجموعتين الأميركيتين فايزر/بايونتيك وموديرنا، ولقاحا المختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا ومنافسه الأميركي جونسون اند جونسون ويستخدمان ناقلاً فيروسياً، ولقاح نوفافاكس.