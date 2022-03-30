ذكرت تقارير إخبارية أن شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة سوني كورب تعتزم إطلاق خدمة اشتراك جديدة لممارسة ألعاب الفيديو عبر جهاز بلاي ستيشن خلال حزيران/يونيو المقبل.

ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية عن بيان للشركة القول إنها ستدمج خدمتي بلاي ستيشن بلس وبلاي ستيشن ناو في خدمة واحدة تسمى بلاي ستيشن بلس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الخدمة الجديدة تتيح للمشتركين الاختيار من بين ثلاث فئات للاشتراك، ولكل فئة سعر مختلف.

وأضافت أن الفئة الاولى هي "بي.إس بلس إسينشيال" وتتيح لعبتين مجانا كل شهر وخدمة حوسبة سحابية لحفظ الألعاب وممارسة الألعاب متعددة الأطراف عبر الإنترنت. وتبلغ قيمة الاشتراك في هذه الفئة 10 دولارات شهريا أو 25 دولارا كل 3 أشهر أو 60 دولار سنويا.

أما الفئة الثانية فهي "بي.إس بلس إكسترا " وتتيح نفس المزايا إلى جانب إمكانية تنزيل إصداري بلاي ستيشن4 وبلاي ستيشن 5 لنحو 400 مرة. وتصل قيمة الاشتراك في هذه الفئة 15 دولار شهريا أو 40 دولار كل 3 أشهر أو 100 دولار سنويا.

وتحمل الفئة الثالثة اسم "بي.إس بريميوم" ولها نفس المزايا بالإضافة إلى 340 لعبة إضافية وتصل قيمة الاشتراك فيها 18 دولار شهريا أو 50 دولار كل ثلاثة أشهر، أو 120 دولار سنويا.