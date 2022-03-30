يعتزم المغرب إنشاء متحف خاص بتاريخ كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في المملكة، وفق ما أفاد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي قطبي.

وقال قطبي لوكالة فرانس برس إن "المتحف الوطني لكرة القدم صُمّم على أن يكون فضاء لحفظ ذاكرة هذه الرياضة، ذات الشعبية الكبيرة في بلادنا".

وأشار إلى أن افتتاحه مرتقب أواخر العام.

سيحتضن المتحف، على مساحة أكثر من ألفي متر مربع، فضاء دائما للعروض يتضمّن صورا فوتوغرافية وتحفا تتعلق بكرة القدم وتروي تاريخ اللعبة في المملكة منذ العام 1906، بالإضافة إلى فضاء معارض مؤقتة موضوعاتية "منفتحة على عالمي كرة القدم والفن أيضا"، وفق ما أضاف قطبي.

سيتخذ المتحف مقره في مركب محمد السادس لكرة القدم بضواحي الرباط، والذي يعد أهم مركز لتمارين المنتخبات الوطنية لكرة القدم. وقد وقعت الجامعة الملكية لكرة القدم اتفاقية شراكة مع مؤسسة المتاحف من أجل إحداث وتدبير هذا المتحف.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع قوله الاثنين إن المتحف "سيوفر لجميع الأجيال، وخاصة الشباب، فرصة للتعرف على إنجازات لاعبي كرة القدم المغاربة".

في حين أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف إلى أن الأولوية ستكون لتمكين الشباب من الولوج إلى المتحف، من خلال تذاكر بأسعار مخفضة.