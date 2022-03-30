وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يصنف الإعدام خارج نطاق القانون، الإعدام دون محاكمة، على أنه جريمة كراهية.

وقال بايدن أمس الثلاثاء خلال مراسم التوقع في البيت الابيض" أخفقت المئات والمئات من مسودات القوانين المماثلة في أن تنال التصديق".

وأضاف:" تم إقرار عدة قوانين متعلقة بجريمة الكراهية الاتحادية على مدار أعوام، من بينها القانون الذي وقعته العام الماضي بشأن جرائم الكراهية المتعلقة بفيروس كورونا، ولكن لم يوجد قانون اتحادي يحظر بصورة علنية الاعدام خارج نطاق القانون حتى اليوم.

وقال النائب بوبي ال روش إن التصديق على القانون يعد تتويجا لأكثر من 200 محاولة منذ بداية القرن العشرين لتبني قانون اتحادي ضد الاعدام خارج نطاق القانون.

وأضاف:" إقرار مسوداتي يعني أنه يمكن استخدام القوة الكاملة لحكومة الولايات المتحدة ضد الذين يرتكبون هذه الجريمة المشينة".

وأوضح:" لن نواجه بعد الآن السؤال: هل سيمثل منفذ الإعدام خارج نطاق القانون أمام العدالة- بعد توقيع الرئيس، لقد ألغينا هذا الاحتمال".