اتفقت اليابان والولايات المتحدة، على التواصل عن كثب بشأن تقلبات العملة، بعد يوم من انخفاض الين الياباني إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي في أكثر من ست سنوات.

وأكد نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية ماساتو كاندا، والقائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية آندي بوكول خلال اجتماعهما في العاصمة اليابانية طوكيو التنسيق الوثيق في فرض العقوبات المالية على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

من جانبه، قال كاندا، إنه وبوكول استغرقا قدرًا معقولاً من الوقت لمناقشة التقلبات في سوق العملات، حيث تجاوز الدولار أمس الاثنين عتبة الـ 125 يناً للمرة الأولى منذ أغسطس 2015.

وفي تحذير واضح بشأن الانخفاض السريع لقيمة الين في الآونة الأخيرة، قال كاندا إن هناك اعترافا مشتركا بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع ومجموعة العشرين بأن التقلبات الزائدة والحركات غير المنظمة في أسعار الصرف لها تداعيات سلبية على الاقتصاد والاستقرار المالي.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت المناقشة تضمنت إمكانية التدخل في سوق العملات، رفض كاندا نشر تفاصيل المحادثات.