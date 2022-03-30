صرح مدير عام الادارة العامة للجمارك السيد سليمان عبدالعزيز الفهد بأن الإدارة العامة للجمارك وبالتعاون بشكل وثيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفرق تطبيق سهل الحكومي قامت بتهيئة قنوات الربط والتكامل مع تطبيق سهل الحكومي ( الافراد ) وإعداد البنية الشبكية اللازمة لبيئة العمل بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

تتواصل الإدارة بتنفيذ مخططاتها التي تتبني الثورة الرقمية ونشر كافة خدماتها عبر القنوات الإلكترونية المختلفة التي بدأت بمنصة النظام الجمركي الآلي لخدمة كافة شركاء العمل من المجتمع التجاري تبعها إبتكار النموذج الذكي للخدمات الإلكترونية وقنوات الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي للحصول على الإفراجات الإلكترونية لتكتمل بالمضى قدما في أولي خطوات ربط خدمات الإدارة مع التطبيق الموحد للخدمات الحكومية بما يعزز التحول الرقمي في بيئة الأعمال الجمركية والممارسات الخاصة بالتجارة عبر الحدود.

المنصات الإلكترونية بالإدارة العامة للجمارك تواصل مكانتها الحيوية في دعم كافة عمليات الإستيراد والتصدير من خلال تقديم باقة متكاملة من خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة للمجتمع التجاري وذات أهمية استراتيجية للقطاعات الجمركية المختلفة في عملياتها الرقابية والأمنية .

وتتوجه الإدارة العامة بالشكر والتقدير لكافة فرق العمل من تطبيق سهل الحكومي لمسهامتهم المتعددة مع الإدارة العامة للجمارك في خطط التنفيذ والتطبيق التي تحققت وسوف يتم البدء في نشرها كمراحل شملت مرحلتها الاولي خدمتين لتسهيل الإطلاع على المعلومات الجمركية حسب النظام المنسق وما تشمل من قواعد إجرائية للإفراجات والضرائب و التوصيف الجمركي، بالإضافة إلي خدمة التتبع لإرساليات البريد السريع المجمعة والتي تمكن المستفيد من الحصول على الموقف الإجرائي الخاص بشحنته و كافة العمليات الجمركية والإفراجات التي تمت لحين تصريح خروجها من الدوائر الجمركية .

نشر الخدمات من خلال التطبيق الموحد يمنح عملاء الإدارة العامة للجمارك قناة إلكترونية جديدة تمكنهم من الوصول المباشر للخدمات التي سوف يتم توفيرها و إكمال الطلبات على الأجهزة المحمولة باليات مرنه وأمان.