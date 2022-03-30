أكبر : هناك علاج جديد لهذا المرض وبوجود هذا الدواء أصبح هناك أمل كبير في الشفاء

الحريجي : لم يشخص بشكل كاف ولكن ضروري يتم التوعية بهذا المرض ما بين الأطباء لتفادي مضاعفاته

الهاجري : الجمعية حرصت على عمل هذه الحلقة النقاشية لرفع الوعي للكادر الطبي





أقامت جمعية القلب الكويتية ورشة عمل تحت عنوان "الداء النشواني القلبي العلاج والتشخيص" في فندق راديسون بلو يوم الأحد 27 مارس الماضي .



في هذا الإطار قال رئيس وحدة القلب بمركز حصة العبدالرازق للقلب بمنطقة الصباح وعضو جمعية القلب الكويتية الدكتور موسى أكبر اجتمعنا اليوم تحت مظلة جمعية القلب الكويتية لمناقشة واحد من الأمراض النادرة الذي يصيب القلب ، وتم الاجتماع بحضور 4 مستشفيات هي مستشفى مبارك ، ومستشفى الصباح ، ومركز صباح الاحمد للقلب فى مستشفي الأميري ممثلة فى مركز صباح الاحمد للقلب ، ومستشفى العدان ممثلة في مركز الدبوس لأمراض القلب .



وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مرض "الداء النشواني" ، وتم استعراض النقاش العلمي لهذا المرض والعلاج المتوفر ، وهذا المرض من الأمراض النادرة التي تصيب القلب ، مبينا أن هناك علاجا جديدا لهذا المرض ، وبوجود هذا الدواء أصبح هناك أمل ، إلا أنه مكلف جدا ، خاصة إذا كان المريض يعالج بالخارج ، وتوصلنا إلى أن جلب هذا الدواء والعلاج به هنا سيجعل كلفته أقل .



من جهته قال استشاري أمراض الدم بمركز الكويت لمكافحة السرطان الدكتور أحمد الحريجي : ناقشنا اليوم مرض الأميلويد ، وتطرقنا إلى أعراضه وطريقة تشخيصه ، وطرق العلاج الجديدة التي تطورت في هذا المرض .



وأردف هو يعتبر مرضا نادرا ، ولكن نعتقد أن هذا المرض لم يشخص بشكل كاف ، ولكن ضروري يتم التوعية بهذا المرض ما بين الأطباء لتشخيصه وتفادي المضاعفات الجانبية لهذا المرض .



من ناحيته قال اختصاصي أمراض القلب والقسطرة بمستشفى مبارك الكبير وعضو جمعية القلب الكويتية دكتور فهد الهاجري : تمت دعوتنا من جمعية القلب الكويتية لمناقشة مرض الأميلويد ، وهو مرض نادر يصيب الدم ، ويصيب القلب ، وهو مرض تشخيصه ليس سهلا ، ولذلك فإن جمعية القلب حرصت على عمل هذه الحلقة النقاشية لرفع الوعي للكادر الطبي بالإضافة إلى المجتمع في ظل وجود علاج حديث لهذا المرض بفعالية عالية جدا .