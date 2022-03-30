

من «أرانب» الرئيس نبيه بري التي استنفدها، الى«مفاجآت» الرئيس نجيب ميقاتي التي لا تنضب، وآخرها عندما رمى في وجه مجلس النواب ورئيسه قنبلة تحويل الجلسة التشريعية الى جلسة لمساءلة الحكومة وطرح الثقة بها، ولكن الرئيس بري استدرك غضب رئيس الحكومة من تحامل البعض على حكومته، ولم يستجب لطلبه تحويل الجلسة الى جلسة مناقشة وثقة لأنها جلسة تشريعية، لتقف الأمور عند هذا الحد، عند حد التلويح بورقة الاستقالة، مرفقا بإشارة تطمينية بأن الاستقالة غير مطروحة في الوقت الحاضر.



قد يكون التلويح بالاستقالة مجرد خطوة تكتيكية ناجحة من جانب ميقاتي الذي تصرف على أساس أن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم، ولكن مجرد لجوئه الى لعب هذه الورقة، ولو من باب التلويح والتحذير، فإن ذلك يعني أنه يواجه وضعا صعبا وضغوطا داخلية كثيرة، وأن حكومته وصلت الى ما يشبه «الطريق المسدود» وبالكاد هي قادرة على الوصول الى محطة الانتخابات النيابية. وبالتالي، فإن خطوة ميقاتي، وإن كانت لا تصل الى حد التهديد بقلب الطاولة، إلا أنها تكتسب طابع التحذير الجدي، وتعني أن ميقاتي يقف الآن عند «حافة الاستقالة»، وأن المسألة فيها هي مسألة توقيت وظروف.



اجتاز الرئيس ميقاتي قطوعات واختبارات كثيرة، وكل واحد منها كان كافيا لإسقاط الحكومة ودفعه الى الاستقالة. أخطر هذه القطوعات تمثل في تعليق الوزراء الشيعة مشاركتهم في الحكومة، ما أدى الى توقف جلسات مجلس الوزراء لمدة طويلة، لتصبح الحكومة عمليا حكومة تصريف أعمال من دون أن تكون مستقيلة. وما كادت هذه الأزمة تجد مخرجا لها، وقيل إن من بنودها غير المعلنة تجميد التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، حتى نشبت أزمة ثانية لا تقل دقة وحساسية عندما حصل اصطدام بين ميقاتي وحزب الله على خلفية العلاقة مع الدول العربية، إذ يرفض ميقاتي أن يتحول لبنان الى منصة هجوم وأن يساء الى علاقات لبنان مع دول الخليج من قبل أي طرف مشارك في الحكومة.



وإذا استطاع ميقاتي أن يجد صيغة للتعايش مع الحزب تحت سقف الحكومة الواحدة، وعلى قاعدة «التفهم المتبادل»، بدأت علامات تصدع في العلاقة التي تربطه بالرئيس ميشال عون بعدما كانت جيدة في بداياتها، الى حد أن المشهد في الحكم اختصر بثنائيتين: ثنائية ميقاتي - عون وثنائية بري - حزب الله. وهذا التوتر بين رئاستي الجمهورية والحكومة حصل على خلفية مسائل إدارية (تعيينات) وقضائية (قرارات قضائية في مواضيع مصرفية). والخلاف الأبرز تمحور حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي حين نجح الرئيس عون في إلحاق الأذى المعنوي بالحاكم وتضييق الخناق عليه، كان ميقاتي يبذل جهودا مضنية لعدم إنفجار هذا الملف بالحكومة إذا ذهبت الأمور باتجاه إقالة سلامة أو دفعه الى الاستقالة، لأن ذلك سيطيح بشكل مباشر بخطة استقرار الحد الأدنى للوضع النقدي والمالي حتى الانتخابات، وخطة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.



النقطة التي طفح بها كيل ميقاتي كانت عملية تطيير مشروع قانون «الكابيتال كونترول» في مجلس النواب. فهذا المشروع بصيغته الجديدة أعد بناء على ملاحظات صندوق النقد الدولي، ولكنه سقط في مجلس النواب، ما أدى الى وضع رئيس الحكومة في موقف حرج، لأنه وبعد إنجاز صعب للموازنة العالقة في مجلس النواب، وبعد تعثر خطة التعافي الاقتصادية، وجد ميقاتي نفسه محرجا عشية زيارة وفد صندوق النقد الدولي الذي حدد إعداد مشروع الـ «كابيتال كونترول» كشرط من شروط استكمال التفاوض، مع العلم أن ميقاتي تسلم المهمة الحكومية على أساس أولويتين هما: التفاوض والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الانتخابات النيابية.



ما يستغربه ميقاتي أن يقدم البعض على الربط بين مشروع الموازنة وخطة التعافي، لأن الموازنة هي استحقاق دستوري على الحكومة أن تنجزه في مواعيده بينما خطة التعافي منفصلة عنها وسترفع وحدها الى المجلس. وما يثير غضبه أن البعض يمارس شعبوية وخلطا بين الأمور على حساب الحكومة والعهد معا، و«هذا لا يجوز ولا نستطيع أن نستمر بهذه الطريقة وعلى هذا المنوال ومسرحية التصريحات لن تنطلي علينا». ليصل الى حد الاستنتاج: «إنهم لا يريدون الانتخابات ويعتبرون أن الورقة الأخيرة لخلاصهم منها هي إسقاط الحكومة، وربما يحقق هذا الأمر إذا حصل مبتغاهم، ولكنني لن أنساق إليه وأستقيل، فلا استقالة ولا من يستقيلون. ولذلك إني أدق جرس الإنذار للجميع من أن الأوضاع لا تدار بهذه الطريقة ولن أقبل بما يقومون به، لأن ما يجري هو على حساب الوطن والبلد واللبنانيين ولن يؤدي الى نتيجة».



وصول ميقاتي وحكومته الى هذا الوضع كان متوقعا مع اقتراب موعد الانتخابات واشتداد التجاذبات والمزايدات السياسية والشعبوية.. مثلما هو متوقع ألا يقدم ميقاتي على خطوة الاستقالة لسببين:



- الأول أعلنه هو بنفسه، وهو عدم تحمل مسؤولية تطيير الانتخابات في حال استقالة الحكومة، إذ سيؤدي هذا الأمر الى فوضى سياسية وإدارية ستكون كافية، وفي ظل تحلل وانهيار مؤسسات الدولة، للإطاحة بالانتخابات حتى لو كانت ممكنة قانونيا في ظل حكومة تصريف أعمال.. وإذا لم ينجح ميقاتي في الوصول الى محطة الانتخابات، سيكون من المتعذر عليه العودة الى رئاسة حكومة ما بعد الانتخابات، أو أي حكومة مقبلة ستكون هي الحكومة الأهم لأنها ستكون حكومة إدارة الفراغ الرئاسي إذا لم تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية، والتوطئة لحكومة الإصلاحات في العهد الجديد إذا حصلت انتخابات رئاسية.



- السبب الثاني يتعلق بالموقف الدولي الداعم بقوة لحكومة ميقاتي وضرورة استمرارها لتفادي انهيار كامل في الوضع اللبناني وعدم الدخول في مرحلة «الفوضى والفراغ والمجهول».. فإذا كان ميقاتي لا يتمتع بدعم داخلي وإنما يواجه ضغوطا ومتاعب، فإنه يتمتع بدعم دولي قوي، وخصوصا من الأميركيين والفرنسيين، هو في أساس استمراره وقدرته على امتصاص المشاكل و«الصدمات» الداخلية.. واستمرار الحكومة مطلوب دوليا، ليس فقط لإجراء الانتخابات التي لم يعد الحماس لها كبيرا كما كان، وليس لمنع الانهيار اللبناني الشامل، وإنما أيضا ليكون لبنان في وضع القادر على ملاقاة التسويات الخارجية التي بدأت تطل برأسها، سواء تلك المتعلقة بالحرب الروسية على أوكرانيا، أو المتعلقة بمفاوضات الاتفاق النووي في ڤيينا.