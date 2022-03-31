مفرح الشمري



يترقب الجمهور بشغف خلال شهر رمضان المبارك برنامج «مع بوشعيل» الذي يعتبر التجربة الأولى للمطرب الكبير الملقب بـ«نبض الكويت» نبيل شعيل في تقديم برامج الـ«توك شو».



فالنجم الكويتي والعربي الذي سطع عاليا في سماء الأغنية العربية لعقود مضت، سيضيء أيضا عالم التقديم التلفزيوني من خلال شاشة «الراي قمرنا».



يستضيف «بوشعيل» ضيوفا بعيدين عن مجال الغناء من إعلاميين وممثلين.



وحتى نتعرف على طبيعة البرنامج، قال بوشعيل «بحمد الله، أخوض تجربة جديدة في عالم التقديم التلفزيوني، عبر برنامج رمضاني سيتم بثه على شاشة تلفزيون «الراي» ويحمل عنوان «مع بوشعيل»، البرنامج ينتمي إلى البرامج الحوارية الجديدة في طرحها، كما أتطرق به مع الضيوف إلى مناطق في حياتهم ومشوارهم ظلت مخفية عن ضوء الإعلام، لأحاول قدر المستطاع أن أخرج منهم بأمور جديدة لم يسبق لهم أن صرحوا بها، والله يتمم علينا ويوفقنا في هذا البرنامج».



وأضاف «تعتبر هذه التجربة الأولى بالنسبة إلي، والتي سيراني من خلالها الجمهور كمقدم برامج، حيث أقدمت على هذه الخطوة بعد إصرار كبير من القائمين على تلفزيون «الراي»، وفعلا بعد أن جلسنا وعرفت فكرة البرنامج وطبيعته وهويته أخبرتهم بموافقتي على تنفيذها، وأتمنى أن يحوز «مع بوشعيل» رضا المشاهدين».



تجربة مختلفة



بدوره، قال المشرف العام على التحرير الزميل ماضي الخميس إن «البرنامج في الحقيقة يعد تجربة جميلة ومهمة ومختلفة عن أي تجارب إعلامية سابقة من الممكن أن يشارك فيها أي شخص، وهنا أود أن أشكر مؤسسة «الراي الإعلامية» على اهتمامها بأن يظهر البرنامج بشكل كبير ولائق. فاليوم، أي فكرة متكاملة لأي عمل، لابد أن يكون هناك تحالف بين المتخصصين في مجالاتهم، فإدارة تلفزيون «الراي» اهتمت بالجودة وباختيار النجم الكبير نبيل شعيل لتقديم البرنامج ومخرج بارع مثل د.علي حسن وفريق إعداد من الشباب المتميزين صالح الدويخ وعلي شويطر، والبقية ممن يعملون في البرنامج والاهتمام بأدق التفاصيل، وكل هذا كان مصدر ارتياح للجميع وفخر لكل من يعمل في هذا البرنامج المختلف عن باقي البرامج الحوارية».



وأضاف الخميس: أن مشاركته في البرنامج جاءت منذ بداية الاتفاق مع تلفزيون الراي وتقديم الفكرة وإعدادها واختيار الفريق، إلى جانب المحتوى وكيف يخرج للمشاهد بشكل جيد ومختلف ومتميز «حتى اختيار الضيوف تم بعناية، فالمشاهد لن يدرك حجم التصفيات التي تم وضعها والمعايير والتفاصيل في اختيار الضيوف وإعداد المحتوى، فهو يشاهد الحلقة ولكن لا يدرك حجم الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل».



وتابع أن «عملا مثل هذا، بالتأكيد لن ينجح لولا وجود روح إيجابية بين أعضاء الفريق من أصغر واحد إلى أكبر واحد، فالجميع مترابط ويحب البرنامج وهدفه النجاح».



وأشار إلى أن «جوهرة البرنامج هو الفنان نبيل شعيل، فهو فنان كبير ومسألة إقناعه بالتقديم التلفزيوني أمر ليس بالهين، وأدركت مدى دقة «بوشعيل» في الاهتمام بالتفاصيل وحرصه في كل حلقة على التحضير ومحمل بالمراجعات والمحتوى والأسئلة والأفكار، إلى جانب دخوله إلى يوتيوب لمشاهدة دور المذيع»، مشيرا الى ان نقل الفنان نبيل شعيل من مسرح الغناء إلى كرسي الحوار ليس سهلا، ولكن حقيقة وبكل مصداقية، أثبت كفاءة عالية بالحوار وسيكون له شأن كبير في الاعلام لتلقائيته وعفويته في الحوار.



«التوك شو» برؤية جديدة



بدوره، قال مخرج البرنامج د.علي حسن «أردنا في هذا البرنامج أن نغير الرؤى المعتادة في برامج «التوك شو»، لذلك اعتمدنا على حركة كاميرا متوازية مع تعابير الضيف والمذيع، وأيضا لم نغفل الجانب التقني، بحيث سيرى المشاهد بعض التقارير والمشاهد التلفزيونية الداعمة للسؤال المطروح، بطريقة حديثة سيتم عرضها للمرة الأولى. أيضا، تدخلت مع إخواني راشد العميري وماضي الخميس ونبيل شعيل في تحديد المسار العام لهوية البرنامج والإعداد له».



وعن تعامله مع المذيع «بوشعيل»، رد قائلا«شخصيا، أتشرف كوني أنا من يظهر «بوشعيل» بحلة جديدة، مذيعا لجمهور المشاهدين، فهو شخص متعاون وصاحب أفكار جديدة ومتنوعة، كما يعطي الحافز لأي شخص يعمل معه لكي يبدع في مجاله، إلى جانب ذلك، تعد هذه التجربة الأولى التي تجمعني مع المشرف العام على التحرير ماضي الخميس، وفي حقيقة الأمر أبهرني جدا بطريقة إشرافه على تسلسل أحداث الحلقة، وهنا أود توجيه شكري إلى القائمين على تلفزيون «الراي» وعلى رأسهم، مدير عام المجموعة راشد العميري لاختياري وثقتهم بي، وأيضا على توفير كل ما نحتاجه، مع تذليل كل الصعاب من أجل الارتقاء بعمل كبير وناجح».



وأكمل حسن «أما على صعيد الديكور الخاص بالبرنامج، فقد وضعنا رؤية مختلفة وجديدة، إذ للمرة الأولى يحصل في تاريخ القنوات التلفزيونية الكويتية أن يتم تصميم ديكور بمستوى عال جدا وبتكلفة مادية باهظة، وسيكون عبارة عن مزيج ما بين الكلاسيك والمعاصرة والتكنولوجيا الحديثة وفي ما يخص الإضاءة فاستعنا بفريق متخصص لهذا الأمر حتى تكتمل كل العناصر بأيدي أشخاص محترفين.



نجم تلفزيوني



من جهته، قال معد البرنامج الزميل صالح الدويخ: «مع بوشعيل» عبارة عن برنامج «توك شو» رمضاني بفكرة جديدة ومختلفة عن البرامج المشابهة التي اعتاد عليها المشاهد، حيث إنه عمل منوع اجتماعي سياسي وثقافي، وللمرة الأولى سيظهر فيها «بوشعيل» على أنه نجم تلفزيوني بعد أن اعتاد عليه الجميع كونه نجما غنائيا، وسيتم ذلك بحلة وشخصية جديدتين وإطار مختلف».



وأضاف «نبيل شعيل الذي ستشاهدونه على تلفزيون «الراي» سيكون محاورا ومقدما محترفا وليس الفنان نبيل شعيل المطرب الذي اعتدتم على سماع إبداعه وصوته، فالصورة هنا ستكون مغايرة والأحداث مفاجئة».



وعن هوية الضيوف، قال «طبيعة وهوية ضيوفنا لن تكون مقتصرة على الكويت، بل هي ممتدة من الخليج إلى المحيط. وعلى سبيل المثال هناك اعلاميون كبار منهم محمد السنعوسي والإعلامي السعودي علي العلياني والفنان السعودي فايز المالكي بالاضافة الى نجوم عرب منهم الفنانون حسين فهمي وبيومي فؤاد وأمير كرارة، وهناك سياسيون وشخصيات أخرى عامة، كويتية وخليجية وعربية منهم الشيخ عادل الكلباني واللاعب الكبير سامي الجابر وغيرهم. وفي النهاية نأمل أن يحوز البرنامج رضا الجميع، وأن يكون في مقدمة الأعمال الرمضانية التلفزيونية لهذا العام».



الديكور.. مستوى عال



ديكور البرنامج يعتبر الأول من نوعه في القنوات الكويتية من حيث المستوى العالي ومزجه بين الطابع الكلاسيكي والمعاصر وتكلفته، ونفذ بالكامل من فريق الخدمات الإنتاجية في «الراي».



وقال مدير إدارة المنشآت في مجموعة «الراي» الإعلامية م.محمد فكري إن الديكور الذي تم تصميمه من قبل فريق متخصص من خارج الكويت، عكفت على تنفيذه كاملا كوادر الإدارة في مجموعة «الراي» وبمستوى احترافي عال.



فريق عمل



٭ تقديم: نبيل شعيل.



٭ المشرف العام على التحرير: ماضي الخميس.



٭ إخراج: د.علي حسن.



٭ إعداد: صالح الدويخ وعلي شويطر.



٭ منتج تنفيذي: نائل مدني وعبدالله القلاف.