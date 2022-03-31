بداح العنزي



أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس بالموافقة على اقتراح العضو حمد المدلج بشأن السماح لحملات الحج في مناطق السكن الخاص شريطة موافقة الجار وتقديم الدراسة المرورية.



وقال مقرر اللجنة العضو عبدالعزيز المعجل انه تمت الموافقة على طلب شركة الصالحية العقارية تطوير الواجهة الغربية لمجمع الصالحية التجاري المقامة على أملاك الدولة ضمن القطعة 13 بمنطقة القبلة، مبينا ان اللجنة أحالت كتاب شركة إدارة المرافق العمومية بشأن طلب إضافة نشاط مطعم وتجهیزات غذائية وكافية للكافيتريا الواقعة في مجمع الرقعي السكني للجهاز التنفيذي بالبلدية لرفع تقرير مفصل للجنة.



وأضاف المعجل ان اللجنة وافقت على مشروع تعديل القرار الوزاري 241 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط الإضافات، كما أحالت الى الجلسة الرئيسية مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي وكذلك تعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن القطع التنظيمية وتعديل أحكام قراري المجلس البلدي بشأن تنظيم تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وبشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية إلى الجلسة الرئيسية. وذكر ان اللجنة ابقت على جدول اعمالها الاتفاقية الاستشارية رقم اهـ اط/218 للخدمات الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء الطريق الدائري الرابع بخصوص طلب موافقة المجلس البلدي تثبيت حرم الطريق، وذلك لحين دعوة الهيئة العامة للطرق. وأشار الى ان اللجنة ابقت على جدول اعمالها طلب هيئة الزراعة تخصيص موقع لتربية الإبل في منطقة الشقايا.