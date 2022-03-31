أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة بجولة ميدانية في منطقة جابر الأحمد لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة مشعل العازمي أن الهدف من الجولات الميدانية رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة بشكل عام من خلال تنظيف الشوارع الرئيسـيـــة والداخليـــة



ورفــع المخلفات وكـــل ما يشوه المنظر العام، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفي لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.



وأشار العازمي إلى أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمركز الدوحة بمنطقة جابر الأحمد أسفرت عن رفع 3 بقالات متنقلة لعدم وجود ترخيص موقع من قبل البلدية وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية فضلا عن تحرير 8 مخالفات بائع جائل، لافتا الى أن مشرفي المراكز يقومون بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.