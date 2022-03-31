هادي العنزي



حال انقطاع التيار الكهربائي على ملعب ستاد ثامر بنادي السالمية دون انطلاق الشوط الثاني للمباراة الودية التي جمعت السالمية ونظيره الشباب مساء أمس الأول، مما أجبر الحكم على الإعلان عن انتهاء المباراة بشوط واحد فقط، وكان الشباب متقدما 3-1 على السماوي.



ويسعى المدرب الوطني محمد إبراهيم إلى إيصال جاهزية السالمية إلى افضل مراحلها قبل مواجهة الساحل في الدور التمهيدي لكاس سمو الأمير الاثنين المقبل، وغاب عن السماوي 6 لاعبين خلال الفترة الماضية، لتواجدهم في صفوف منتخبنا الوطني الأول الذي دخل معسكرا تدريبيا في مالطا، ومن المتوقع أن ينضموا للفريق غدا أو بداية الأسبوع على أقصى تقدير.