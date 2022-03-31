أسامة المنصور



أكد رئيس نادي 965 للمحركات الشيخ محمد خالد الجراح أن نادي 965 للمحركات حريص على توفير الدعم اللازم للمواهب على اعتبار أن الكويت كانت وستظل سباقة في مجال الرياضات الميكانيكية وبجميع صورها. وأشار الجراح في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن الأجيال السابقة قد استطاعوا أن يضعوا اسم الكويت على خارطة الإنجازات وفي مختلف الرياضات، خصوصا فيما يتعلق بالرياضات الميكانيكية، مضيفا أن رياضة السيارات والدراجات تعيش اليوم في ظروف إيجابية، فهناك جهود مشكورة نلتمسها من القائمين على إدارة الهيئة العامة للرياضة، وكذلك مختلف أجهزة الدولة الأمر الذي يدعونا للتفاؤل، بل يشجعنا على بذل المزيد من العمل لإيجاد ذلك التنوع في تنظيم فعاليات رياضية على صعيد رياضة السيارات والدراجات داخل أسوار مدينة الكويت لرياضة المحركات، وهو ما سيتيح لنا الفرصة كإدارة ناد نحو الكشف والتعرف أكثر على تلك الطاقات والمواهب الجديدة. موضحا أن أجندة نادي 965 للمحركات ستكون جاهزة وسيعلن عنها في القريب العاجل، حيث إننا ملتزمون بعنصر الوقت الذي سيخدم شريحة كبيرة من المتسابقين، علما أن أبرز ملامح تلك الأجندة أنها ستشمل جميع السباقات المعنية برياضة المحركات.