يعقوب العوضي



تتواصل منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة، حيث تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم اليوم مباراتين فيلتقي في الـ 5.00 مساء كاظمة وبرصيده 3 نقاط في المركز الثالث مع برقان في المركز الأخير بلا رصيد، بينما يواجه الكويت وفي رصيده 8 نقاط مع القادسية الذي يمتلك 4 نقاط في الـ 7.00. ويتطلع القادسية لتقليص فارق النقاط مع الكويت متصدر الترتيب بقيادة مدربه علي رضا البحريني والذي يبحث عن الفوز بفارق شوطين لحصد النقاط الثلاث والوصول الى النقطة السابعة، ويعتمد على راشد عنبر، والمحترف البرازيلي ديغالما وعبدالناصر العنزي وسلطان أحمد الى جانب ناصر عبدالصمد وناصر دشتي. أما الكويت بقيادة المدرب الأرجنتيني داميان اريدوندو فيسعى للابتعاد بصدارة الترتيب ويعتمد على المحترف الكوبي سبيدا وعبدالرحمن العتيبي وعبدالله جاسم.