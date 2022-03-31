انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية وتحت شعار «نحن نهتم»، نظمت الشركة التجارية العقارية حملة «بداية خير في شهر الخير» للسنة الرابعة من ضمن حملة «رفد» الخيرية، وتهدف الحملة إلى تجهيز مونة رمضان من مواد غذائية واستهلاكية وتوزيعها على الأسر المتعففة في مناطق مختلفة من الكويت.



وتم تجهيز صناديق تموينية تحتوي على الأساسيات الغذائية التي قد تحتاجها أي أسرة خلال شهر رمضان الكريم بمساعدة أيادي وسواعد موظفين من الشركة التجارية العقارية، كما تم توزيع المونة على المحتاجين يوم الثلاثاء 29 مارس بالتعاون مع خيرة شباب الكويت من فريق «الخطوة الأولى» الذين تطوعوا للمساهمة بهذه الحملة.



وصرح فريق التسويق والاتصال في الشركة التجارية العقارية بأن هذه المبادرة نابعة من دور الشركة الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية «نحن نهتم» وحرصها الدائم على خدمة المجتمع، وذلك من منطلق حرصنا على تطبيق وتعزيز مفهوم ونظام حوكمة الشركات وعلى ترسيخ مفهوم العطاء والخير وتشجيع الشباب للتطوع بما يخدم العمل الخيري والاجتماعي.