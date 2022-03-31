في خطوة نوعية تواكب الزخم والطموح الموجه نحو تحقيق الريادة في القطاع الغذائي والتوسع في الأعمال ليشمل منطقة الخليج العربي، أعلنت شركة العيد للأغذية إطلاق خطة استراتيجية واضحة تحت عنوان «Goals_25»، لتكون نقطة تحول محورية في رحلة العيد للتطور المستمر بترسيخ الفكرة في أذهان كل فرد في بيئة العمل وتعزيز الثقة باستراتيجية التوسع للشركة وطموحاتها، لخلق فرص النمو والنجاح.



ولإطلاق استراتيجية التوسع الجديدة، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية م.محمد المطيري المضمون العميق في خطة «Goals_25»، ليحدد الخطوات الاستراتيجية للشركة في السنوات المقبلة، «حيث يرمز الرقم 2 إلى السعي نحو ادراج الشركة في سوقين ماليين بالمنطقة، ويرمز الرقم 5 إلى تمكين المنتجات والخدمات والعلامات التابعة والشريكة من دخول 5 مدن تجارية وحيوية في الخليج، فيما يعبر الرقم 25 عن مضاعفة الشركة لعوائدها المالية بـ 25 مليون دينار نهاية عام 2025 مقارنة بالعوائد المالية المحققة في نهاية العام الماضي 2021».



وبالفعل، دشنت العيد للأغذية خطة «Goals_25»، بمباشرة العمل على افتتاح مكتب دبي قلب النشاط التجاري في المنطقة، وأحد الأسواق الإقليمية التي تتميز بالمنافسة والتنوع والقدرة الاستيعابية المرتفعة لاستيراد وإعادة تصدير أنواع السلع والبضائع الغذائية بمواصفات تطابق الأسواق الخليجية، وسيشكل مكتب العيد للأغذية في دبي مركزا ديناميكيا لإدارة الأنشطة التجارية. وأكد المطيري التزام العيد للأغذية بتحقيق خطة «Goals_25» وتكريس كل الإمكانيات والجهود لتفعيلها عبر خلق بيئة عمل ديناميكية ومرنة تدعم الأهداف وتدفع نحو نتائج إيجابية، والتوسع في هيكل الشركة بالاعتماد على طاقات شبابية وخبرات عالمية.