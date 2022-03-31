في إطار جهودها الإنسانية داخل الكويت وخارجها، أعلنت جمعية النجاة الخيرية عن إطلاق مشروع لكفالة الأيتام في أول أيام شهر رمضان لكفالة 500 يتيم لمدة عام بتكلفة تبلغ 90 ألف دينار. وقال مدير الموارد والحملات بالجمعية عمر الشقراء: هدفنا تقديم الرعاية للأيتام وتوفير حاجاتهم الأساسية من غذاء وكساء وتعليم، والحاجة كبيرة للمشروع نظراً لوجود عدد كبير من الأيتام غير المكفولين في الدول العربية والإسلامية، مبينا أن قيمة كفالة اليتيم خارج الكويت 15 دينارا شهريا، أو 180 دينارا لمدة عام ويمكن المساهمة بالحملة بدءا من دينار واحد، مبينا أن كفالة الأيتام تتم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية المرخصة في الدول التي يعيشون بها. وحث الشقراء على المساهمة بهذا المشروع المهم مذكرا بقول النبي ﷺ «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى»، موضحا أن التبرع يكون من خلال الروابط التي ستنشر يوم الحملة على مواقع التواصل للجمعية @alnajatorg، كما يمكن الاتصال على الرقم 1800082.