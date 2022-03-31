يواصل بنك برقان رعايته للعام السادس على التوالي لفعاليات مجموعة الأحمدي الموسيقية دعما لأكبر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في الكويت لموسم ربيع 2022 والتي قدمتها المجموعة على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي مؤخرا، وذلك في إطار برنامج بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية الذي يهدف إلى دعم الأنشطة الثقافية وإثراء الساحة الفنية الكويتية بالفعاليات التي ترتقي بالأذواق وتمنح محبي الموسيقى الكلاسيكية الفرصة للاستمتاع بأفضل المقطوعات العالمية.



وخلال الحفل، قدمت فرقة الأحمدي للموسيقى بقيادة المايسترو ريتشارد بوشمان، وبمشاركة موسيقيين عالميين من المملكة المتحدة وروسيا وبلغاريا، عددا من السيمفونيات العالمية لفيفالدي، ومن ضمنها مقطوعته الأشهر، ترنيمة جلوريا.



وقد أدت المجموعة المكونة من 130 فنانا من الكويت وأنحاء العالم، عروضا على مدى 65 عاما على منصات ومسارح عالمية مرموقة. وتواصل الفرقة الموسيقية العريقة اكتشاف المواهب الفنية للشباب الكويتي وتنمية قدراتهم على عزف الموسيقى بأسلوبها المميز الذي يجمع موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية وموسيقى برودواي والأوبرا.



وحول رعاية فعاليات مجموعة الأحمدي الموسيقية، صرحت، مدير العلاقات العامة في بنك برقان حصه النجادة، قائلة «يسعدنا أن يقوم بنك برقان بدعم المجموعة للعام السادس، وذلك انطلاقا من إيماننا بأهمية الفن والثقافة ودورهما الهام في دعم التنمية المستدامة».



وأضافت النجادة «بنك برقان ملتزم بالاستثمار في دعم المهارات الموسيقية وتشجيع المواهب الكويتية ومختلف المبادرات التي تؤثر إيجابا على المجتمع وترتقي بالساحة الفنية في الكويت، وتساهم مجموعة الأحمدي الموسيقية في إثراء حياة المستمعين عبر تقديم حفلات تلهم وتوحد الحاضرين من خلال لغة الموسيقى العالمية».



ويندرج دعم بنك برقان لمثل هذه المبادرات ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية لتسليط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة في رفاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات التعليمية والثقافية والصحية.