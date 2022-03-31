أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن مشاركتها كراع ذهبي في فعالية «الحياة المستدامة»، التي أقيمت يوم 26 مارس بمركز اليرموك الثقافي في دار الآثار الإسلامية، وذلك من خلال «إكسبلوريرز بيس» إحدى العلامات التجارية التابعة للشركة والمتخصصة في بيع ملابس ومعدات الأنشطة الخارجية، وتهدف الفعالية للتوعية بأهمية الاستدامة.



وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، علي المطوع «يسعدنا أن نكون من الجهات الرئيسية المشاركة في هذا الحدث البيئي المهم، وقد شاركنا من خلال العلامة التجارية «إكسبلوريرز بيس»، التي تسعى منذ انطلاقتها في الكويت إلى تشجيع العملاء من عشاق الرياضة الخارجية لممارسة أنشطتهم والاستمتاع بمغامراتهم بكل مسؤولية للحفاظ على البيئة وحمايتها، بتوفير خيارات متنوعة لهم من منتجات وحلول لعلامات تجارية رائدة عالميا تطبق أعلى معايير الاستدامة والتي تمكنا من عرض بعضها اليوم». وأضاف: ملتزمون بمهمتنا البيئية، وسنواصل في «إكسبلوريرز بيس» مسيرتنا لإحداث تغيير في مجتمعنا من خلال دعمنا لمبادرات محلية تعنى بالبيئة.