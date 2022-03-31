في إطار اهتمام مجموعة أرزان المالية بتدريب وتطوير الطاقات الشبابية الكويتية، وإيمانها بأهمية التعليم والاستثمار بالعنصر البشري وتناقل المعرفة والخبرات، قامت أرزان باستضافة عدد من الخريجين الجدد من قبل الهيئة العامة للاستثمار، لإشراكهم في برنامج تدريبي تحت إشراف مجموعة أرزان المالية، حيث استمر البرنامج على مدار شهر كامل قام خلاله المتدربون بدراسة أسس القطاع الاستثماري والتحليل المالي وريادة الأعمال والاطلاع على مهام قطاعات الشركة، ما يجعلهم أكثر معرفة ويكسبهم الخبرة العملية في السوق الكويتي والأسواق المماثلة في المنطقة.



وفي نهاية البرنامج، قدمت مجموعة أرزان المالية للمتدربين أحمد الخالد وزينة البدر ولولوة العيبان شهادات تقدير لإكمالهم هذا البرنامج التدريبي.