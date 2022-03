أعلنت solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، عن إطلاق قناتها الرقمية الجديدة «الدفع السريع»، قناة دفع سلسة مصممة خصيصا لعملاء الشركات. ويتماشى إطلاق قناة الدفع الجديدة مع استراتيجية الشركة لتمكين التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المتاحة لهذا القطاع. وفي بيان لها، كشفت solutions by stc أن قناة الدفع السريع الرقمية ستسمح لعملاء الشركات إمكانية دفع جميع فواتيرهم تحت سقف واحد. ويأتي إطلاق قناة الدفع الرقمية الجديدة بهدف تبسيط عملية دفع الفواتير للعملاء من خلال قناة دفع موثوقة تغطي النطاق الكامل للحلول والخدمات التي توفرها solutions by stc، دون الحاجة إلى تسجيل دخول العملاء.



وذكرت solutions by stc أن قناة الدفع السريع تتميز بسهولة الوصول اليها عبر موقعنا www.stc.com.kw/business/ar ما يوفر العناء على العملاء، كما تتيح للعملاء إمكانية دفع كاملة للفاتورة المستحقة أو دفع جزء منها مع توفير خيار الدفع لعدد من الخطوط في آن واحد. بالإضافة الى ذلك تتمتع قناة الدفع الرقمية الجديدة بخاصية تعديل المبلغ المراد سداده، والدفع بحسب نوع العقد، وخيار نسخ رابط الدفع أو مشاركته عبر تطبيق الواتساب WhatsApp أو خدمة الرسائل SMS أو عبر البريد الإلكتروني.



وحول هذه الخدمة الجديدة، علقت solutions by stc: إن قناة الدفع الرقمية الجديدة ستكون متاحة لجميع عملاء الشركات B2B الحاليين وستكون بوابة الدفع متوافرة على جميع منتجات وخدمات قطاع الأعمال. وتأتي هذه الخطوة من ضمن خطط solutions by stc لتعزيز التجربة الرقمية لعملائها وتماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بها. وستسهم قناة الدفع الرقمية الجديدة في تطوير عملية الدفع لعملاء الشركات B2B من خلال دفع الفواتير مباشرة عبر الإنترنت وتتبع المدفوعات التي تم تسديدها. وأضافت: نحرص دوما على تطوير وتوسيع خدماتنا الرقمية والخدمات الخاصة بموقعنا الإلكتروني ولذلك نقدم للعملاء خدمات جديدة ومميزة.