ضمن فعاليات حملة «يا زين تراثنا»، قام البنك التجاري بتنظيم زيارات لطلاب المدارس ومنها مدرسة دسمان ثنائية اللغة ومدرسة الخليج الإنجليزية بهدف إطلاع الطلبة على بعض جوانب التراث الكويتي القديم وكذلك العادات الكويتية القديمة وتعزيز سبل التواصل معهم وطلاعهم على بعض المعلومات التراثية والعادات الكويتية وأنماط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد في الماضي.



وفي تعليقها على هذه الزيارات، قالت نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي أماني الورع: تأتي هذه الزيارات لطلاب وطالبات المدارس من منطلق إيمان البنك بضرورة اطلاع الطلبة والطالبات على جوانب من التراث الكويتي القديم وعادات وتقاليد الأجداد والآباء والرعيل الأول من أهل الكويت في الماضي، وأشارت الورع إلى أن برنامج الزيارات اشتمل على استضافة الحرفي جمال العلي لإقامة ورش عمل شارك فيها الطلاب والطالبات والهيئة التدريسية بصناعة مجسم للبيت الكويتي القديم تم إهداؤه إلى إدارة المدارس التي تمت زيارتها بنهاية الزيارة، كما تم توزيع هدية تذكارية تتماشى مع فعاليات الحملة التراثية على الطلاب، بالإضافة إلى إقامة العديد من المسابقات التراثية المتنوعة وقد تفاعل الطلبة والهيئة التدريسية والإدارية بالمدارس مع الأسئلة التي تم طرحها عليهم. وقبل اختتام الزيارة قام فريق قطاع التواصل المؤسسي بإهداء المدارس كتاب «لوحات التجاري التراثية» لتكون مرجعا للطلبة لما تحتويه من مجموعة صور من رزنامة البنك التي توضح معلومات مهمة عن التراث الكويتي القديم.