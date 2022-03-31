أعادت جمعية المهندسين الكويتية تشكيل مجلس التصنيف الهندسي ليضم ممثلين عن 9 جهات عامة وخاصة تمثل الخبرات الهندسية المحلية لاعتماد تصنيف المهندسين الراغبين وتلبي احتياجات المؤسسات في القطاعين العام والخاص.



وعقد المجلس اجتماعه الأول بحضور رئيس الجمعية م.فيصل العتل ونائب الرئيس م.محمد السبيعي وأمين السر م.فهد العتيبي ورئيس المجلس الجديد م.راشد العنزي.



ورحب العتل بأعضاء المجلس متمنيا لهم التوفيق، موضحا أن الجمعية حرصت على تلقي المرشحين لعضوية المجلس من 9 جهات حكومية: تمثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية والبلدية والإدارة العامة للإطفاء وزارة الأشغال ووزارة المواصلات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والقطاع الخاص واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.



وأشار إلى أن مجلس الإدارة وافق على تعديل بعض الشروط اللازمة في عضوية المجلس لرفع مستوى التمثيل الرسمي فيه وأن يكون الأعضاء من أصحاب الخبرات الذين يواكبون تطورات الاعتماد المهني الهندسي، متمنيا للمجلس التوفيق في عمله.



بدوره، شكر رئيس المجلس م.راشد العنزي المشاركين، معربا عن اعتزازه لثقة مجلس الإدارة بهذه الخبرات الهندسية الكويتية التي لن تألو جهدا في الارتقاء بأداء المهندسين ورفع مستوى تصنيفهم ليلبي متطلبات السوق في البلاد والمنطقة، داعيا الأعضاء إلى تقديم مقترحاتهم لتعديل نظام التصنيف المقدم لهم ليتسنى رفعه الى مجلس إدارة الجمعية لاعتماده.



وضم المجلس في عضويته كلا من م.رشود العازمي من أصحاب الاختصاص، رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان، اللواء خالد فهد نائب المدير العام للإدارة العامة للإطفاء، د.بدر البصيري العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، د.محمد الحيان عميد كلية الدراسات التكنولوجية في «التطبيقي»، م.ناصر خريبط نائب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التخطيط والتصميم، نائب مدير عام البلدية لشؤون التخطيط العمراني والمخطط الهيكلي م.محمد الزعبي، وم.عبدالله العكشان مدير مكتب وزير البلدية وممثلا للأشغال العامة، وم.مشعل الزيد مدير المكتب الفني لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وم.سعد الرشيدي الوكيل المساعد لشبكات التوزيع بالتكليف في وزارة الكهرباء.