أصيب مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن النادي الملكي، الذي قال أيضا إن المدرب الإيطالي خضع لفحص إيجابي خلال فحوصات روتينية للاعبين والموظفين في النادي غداة إشرافه على مران الفريق الثلاثاء الماضي.



ويخضع أنشيلوتي حاليا للإجراءات الصارمة للمصابين بالفيروس بالتزامن مع حجر نفسه في منزله، من دون التأكد ما إذا سيكون متواجدا على مقاعد المدربين خلال مباراة السبت أمام مضيفه سلتا فيغو ضمن منافسات المرحلة 30 من «لا ليغا»، وفي حال غيابه، سيحل بدلا منه نجله ومساعده دافيدي في ملعب بالايدوس.



ويأمل «الملكي» في أن يستعد محليا بأفضل طريقة ممكنة لمواجهته في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل أمام حامل اللقب تشلسي على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن.