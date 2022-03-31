المنامة - ناصر محمد



خسر منتخب البحرين مباراته الدولية الأخيرة أمام ضيفه المنتخب البيلاروسي بهدف دون مقابل في ختام تجمعه الدولي لهذا الشهر، وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز للمنتخب الضيف عن طريق اندريه زالفي في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.



ولم يقدم البحرين المستوى المأمول منه وظهرت السلبية على الأداء من خلال غياب الخطورة على مرمى الضيوف الذين نجحوا في الاستفادة من عامل الجانب البدني والقوة ليتفوقوا في المباراة.



وخلال الشوط الأول من الخطورة والفرص من الجانبين بعدما انحصر اللعب في غالبية الفترات في وسط الملعب، وبدا واضحا الأسلوب الذي يلعب به كل منتخب الذي اعتمد على التحولات السريعة من الدفاع والهجوم عبر الهجوم الخاطف والذي لم يأت بأي جديد، وكانت أبرز المحاولات التي شاهدناها في هذا الشوط هي تسديدتين الأولى من جانب روسيا البيضاء وقف لها سيد محمد جعفر بالمرصاد «32»، ورد عليه منتخبنا عبر تسديدة الأسود تصدى لها الحارس الروسي «33».



وقبل نهاية الشوط الأول وفي آخر المحاولات من الضيوف وعبر ركلة ركنية نفذت سريعا على القائم الأول وتحولت داخل المنطقة وجدت المهاجم اندربه زالفي ليضع الكرة في الشباك وسط غياب التغطية الدفاعية من لاعبي منتخبنا هدفا أول للضيوف «45+1».



وفي الشوط الثاني انتظرت الجماهير ردة فعل لاعبي البحرين، إلا أن المبادرة الهجومية كانت من الضيوف من خلال عدد من المحاولات عبر التسديد من الخارج، وأنقذ جاسم الشيخ مرمى منتخبنا من هدف روسي محقق بعدما أبعد كرة من على خط المرمى بعد هجمة منظمة للضيوف «55».



السلبية التي كان عليها منتخب البحرين دفعت المدرب سوزا بالدفع بعبدالوهاب المالود بدلا من الحردان «56»، وسدد يابولنسكي كرة قوية تصدى لها جعفر «65»، وانتظرت الجماهير طويلا قبل أن ترى تسديدة المنتخب البحريني على مرمى المنتخب الضيف عن طريق كميل الأسود ولكنها كانت بعيدة جدا عن المرمى «70»، وعاد الأسود وسدد كرة من خطأ لم تشكل الكثير من الخطورة «81»، ورد المنتخب الضيوف بفرصة ثمينة إثر انفراد لمسجل الهدف الأول ولكنه لم يحسن استغلالها «82»، ولم تأت تغييرات سوزا بالجديد.