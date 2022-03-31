أكدت الأمين العام في جمعية الهلال الأحمر مها البرجس أمس سعي الجمعية للمزيد من علاقات التعاون المثمر مع سائر الجمعيات والهيئات الإغاثية بما يعزز السجل الحافل للكويت في مجال العمل الإنساني والإغاثي في مختلف مناطق العالم.



وشددت البرجس في تصريح لـ «كونا» على هامش اجتماعات الهيئة العامة للمنظمة العربية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التي انطلقت أمس في الرياض بدورتها الـ 46 تحت شعار «وحدة من اجل الانسانية» على اهمية الشراكة والتعاون بين الجهات الاقليمية والدولية والمنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر.



وقالت ان الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع الإنسانية في الدول التي تشهد أزمات إنسانية للعمل على توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم عبر الشركاء في العمل الإنساني، مبينة انه ناقش الأوضاع الإنسانية في كل من فلسطين والصومال وسورية واليمن وليبيا وجزر القمر والسودان إضافة إلى أوضاع النازحين واللاجئين في اوكرانيا.



وبينت ان الاجتماع شدد على ضرورة توحيد الجهود من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني، مشيرة الى انها فرصة طيبة لتأصيل الحوار والنقاش وتبادل الأفكار والآراء حول المواضيع الجوهرية التي تهم العمل الإنساني بصورة عامة والوطن العربي بصفة خاصة.



ولفتت الى ان المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود والعمل معا من أجل اعلاء راية العمل الانساني على الساحة الدولية مؤكدة أهمية تكاتف الجهود والتنسيق مع المنظمات الدولية، مشددة على مواصلة الجمعيات الوطنية ودعم المنظمة العربية لجمعيات الهلال والصليب الأحمر سواء على المستوى المعنوي أو المادي لتتمكن من خدمة المتضررين من جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.



ويشارك في الاجتماع الذي يستمر اليوم عدد من الجمعيات العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ومراقبين من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية وعدد من الشركاء في العمل الإنساني.



وضم وفد الجمعية الى جانب البرجس كلا من مدير الشؤون القانونية وشؤون الشباب والمتطوعين د.مساعد العنزي ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام خالد الزيد.