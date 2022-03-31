إطلاق تطبيق «سهل» ورقمنة 192 خدمة مقدمة من 16 جهة حكومية

عقدت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أمس اجتماعها الثالث برئاسة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز الإبراهيم للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص سير أعمال تنفيذ مبادرات ومشاريع الاستراتيجية والتي تم اطلاقها عام 2019 وتستمر حتى 2024.



واطلعت اللجنة التي تضم في عضويتها 19 قياديا يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية اضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة والمجتمع المدني على عرض مرئي قدمه مكتب التخطيط والمتابعة في «نزاهة» اشتمل على استعراض لأبرز الإنجازات المتحققة من خلال مبادرات الاستراتيجية ونسب انجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني المخطط له، وناقش الأعضاء أبرز التحديات التي تمر بها مرحلة التنفيذ والسبل الكفيلة لحلها وتجاوزها لضمان تنفيذ المبادرات على أمثل وجه.



وناقشت اللجنة واعتمدت التقرير السنوي الثاني للاستراتيجية عن عام 2021، وأعرب الحاضرون عن ارتياحهم للإنجازات التي تم تحقيقها من خلال الاستراتيجية تلك الفترة ومن أبرزها:



٭ تحسن ترتيب الكويت 5 مراكز والتقدم بنقطة واحدة في تقييم مؤشر مدركات الفساد 2021.



٭ تعزيز العمل بنظام الذمة المالية وبلوغ نسبة تسلم إقرارات الذمة المالية ما يفوق 99%.



٭ إطلاق تطبيق سهل ورقمنة 192 خدمة مقدمة من 16 جهة حكومية.



٭ الانتهاء من تعميم مدونات السلوك الوظيفي الخاصة بموظفي القطاع العام، رجال القضاء والنيابة، أعضاء الشرطة والعاملين بوزارة الداخلية، ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس الأمة.



٭ إعداد مسودة لمشروع قانون ينظم تمويل الحملات الانتخابية.



وكررت اللجنة العليا مناشدتها للسلطة التشريعية متمثلة بمجلس الأمة بضرورة الإسراع في اقرار مشروعات القوانين ذات العلاقة بالاستراتيجية لارتباطها بالتزامات الدولة الأممية ولما لها من دور في تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية ذات العلاقة، ومن أهم القوانين المحالة:



٭ قانون حظر تعارض المصالح البديل للقانون المبطل.



٭ التعديلات على قانون الجزاء ليشمل:



٭ تجريم الرشوة في القطاع الخاص



٭ تجريم رشوة الموظف العام الأجنبي



٭ توسعة نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية.



وفي الختام اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة بذل المزيد من الجهود للالتزام بالجدول الزمني وتحقيق التنفيذ الأمثل لمشاريع ومبادرات الاستراتيجية.