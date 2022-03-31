هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وقال الخالد في رسالة تهنئة بعثها إلى صاحب السمو: يشرفني أن أرفع إلى مقامكم السامي أخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على سموكم وعلى كويتنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات، ضارعا إلى المولى سبحانه أن يحقق لكويتنا العزيزة المزيد من التقدم والازدهار ويديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ سموكم لنا نعم الوالد والقائد والمعلم، وأن يخطو وطننا الغالي المزيد من الخطوات الوثابة نحو مستقبل أكثر إشراقا تتحقق فيه الغايات في ظل الرعاية السامية لسموكم.



كما هنأ سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك في رسالتي تهنئة أعرب فيهما عن تهانيه بحلول الشهر الفضيل، وتمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة الجليلة بالعزة والرخاء والأمن والأمان على كويت الإنسانية والأمتين العربية والإسلامية.



من جانب آخر، يرعى الخالد مسابقة محافظة الأحمدي الرمضانية السادسة لحفظ وتجويد القرآن الكريم للعام 1443، التي ستنطلق في العاشر من شهر رمضان المقبل تحت عنوان «الأحمدي غير في شهر الخير»، والتي تنظمها المحافظة بالتعاون مع إدارة مساجد الأحمدي، بمشاركة الفئات الثلاث «البراعم، الناشئة، الشباب» من المواطنين والمقيمين في المحافظة.