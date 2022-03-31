القاهرة ـ محمد صلاح



نال الفنان محمد إمام حالة من الدعم والاعجاب باللوك الذي يظهر به من خلال فيلمه الجديد «عمهم»، حيث نشر صورته الشخصية التي يجسدها بالفيلم بشعر مصبوغ باللون الأقرب للذهبي.. ويشارك فيه سيد رجب وهدى المفتي وآيتن عامر، تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.. ويؤدي دور شاب يسعى للفوز ببطولة الملاكمة الدولية.. ولذلك خضع لتدريبات مكثفة تحت اشراف خبير ومدرب ملاكمة دولي لتعلم قواعد اللعبة وكيفية ممارستها.



وكان محمد امام قد اعتذر عن المشاركة في اعمال درامية رمضانية هذا الموسم نظرا لانشغاله بتصوير فيلمه الجديد والذي أوشك على الانتهاء منه فضلا عن انشغاله بفيلم آخر سيبدأ فيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة عقب الانتهاء تماما من فيلمه الحالي.