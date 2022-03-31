عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن هناك ترقيات في «الداخلية» تشمل مختلف الرتب ستتم قريبا، لافتا الى ان النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ أحمد النواف وجه بترقية الدفعة 22 من عقيد إلى رتبة عميد على أن ترفع الأسماء الى مجلس الوزراء.

وذكر المصدر ان إجمالي الدفعة يبلغ 238 ضباطا، لافتا الى ان ترقية العمداء وعدد من الألوية قد تكون الخطوة التالية خاصة ان مجلس الوزراء لم يصدر عنه بيان بهذا الخصوص حتى يدرجوا في الميزانية الجديدة للوزارة.

وعلى صعيد آخر، تقلّد رئيس أمن الدولة الشيخ سالم النواف رتبة «فريق» بعد صدور مرسوم بهذا الخصوص.