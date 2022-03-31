في اطار الاهتمام بالحركة الفنية والثقافية في الكويت، نظمت كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت معرضا تشكيليا بهدف التنافس الشريف بين مختلف اجيال هذه الحركة وذلك لعرض العديد من الرؤى والتجارب الإبداعية، وقدحضره نخبه من الفنانين والجمهور المتابع للحركة التشكيلية الكويتية.

شارك بالمعرض عدد من الفنانين من بينهم اديل شعبان وعبد الرحمن التركيت والأستاذ محمد شمس وحسن فيلكاوي.

وضم المعرض الذي حمل اسم "قافلة المواهب" 24 مشاركا ومشاركة عرضوا اعمالا متنوعة بين اللوحات الزيتية واليدوية.

وبهذه المناسبة قالت اديل شعبان وهي احدى المشاركات ان اللوحات المعروضة قد حملت كثيرا من جماليات اللون التي يبدع في نقلها بإحساس مرهف.