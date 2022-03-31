تقدم رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وإلى أسرة آل الصباح الكرام ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وإلى أهل الكويت مواطنين ومقيمين، والأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وقال البسيس في تصريح صحافي: إن شهر رمضان هو منحة ربانية كبرى، لما فيه من مضاعفة للأجور والحسنات، وهو دعوة إنسانية للتكافل والتراحم بين المسلمين ليكفل غنيهم فقيرهم في تلك الأوقات المباركة.



وأوضح البسيس أن مبرة العوازم الخيرية وكعادتها كل عام أطلقت مشروع إفطار الصائم داخل الكويت، لتوزيع الوجبات على الفئات المحتاجة في عدة مناطق، بالإضافة إلى توزيع السلال الغذائية لسد احتياجات العديد من الأسر المتعففة.

مختتماً تصريحه بالتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة على الكويت والأمتين العربية والإسلامية وعلى جموع المسلمين والمحتاجين في شتى أصقاع الأرض.