أكدت الإدارة العامة للإعلام الأمني في وزارة الداخلية حرصها الدائم والمستمر للقضاء على ظاهرة التسول، باعتبارها احدى الظواهر السلبية غير المرغوب فيها داخل المجتمع، مشيرة إلى أن الإدارة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة خلال شهر رمضان الفضيل.

وفي هذا السياق، أكد المقدم عثمان غريب أن وزارة الداخلية أعدت خطة أمنية متكاملة لمكافحة ظاهرة التسول، وذلك عبر تكثيف الحملات الأمنية وملاحقة كل من تسول له نفسه ممارسة هذه الظاهرة غير الحضارية، مشيرا الى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد المضبوطين وكفلائهم.