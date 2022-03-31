أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد، حرص الشركة على تقديم منتجاتها بجودة عالية وبتنوع يناسب جميع فئات المستهلكين وتلبية كافة احتياجاتهم طوال العام ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الزايد في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، إن الشركة جندت إمكاناتها استعدادا للشهر الفضيل بزيادة حجم طاقتها الانتاجية على المواد الأكثر طلبا خلال الشهر فضلا عن طرح عدد من المنتجات الجديدة والحصرية.

وأشار الى أن المنتجات الأكثر طلبا خلال الشهر المبارك متنوعة ومنها خبز الرقاق بأنواعه إضافة إلى المنتجات التي تنشط مبيعاتها خلال شهر رمضان كالهريس والجريش وخليط المعجنات واللقيمات وجميع أنواع المعكرونة والزيوت النباتية.

وأما منتجات الشركة الحصرية الجديدة فأوضح انها مجموعة من المنتجات الطازجة والمخبوزة المثلجة مثل قواعد البيتزا الميني وكرواسون الشوكولاتة وكرواسون سادة وكرواسون بجبن الموزريلا والبيستو وكرواسون بحشوة القشطة والفستق ويتم بيعها حاليا في معرض الغذاء الرمضاني فقط الذي انطلق في 20 الجاري ويستمر لغاية 2 أبريل المقبل.

وأفاد أن استهلاك الخبز ينخفض عادة بشكل بسيط في بدايات الشهر الفضيل ثم يعود إلى وضعه الطبيعي في نحو منتصف الشهر مبينا أن جميع منتجات الشركة متوفرة بشكل دائم في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومنافذ البيع الخاصة بالشركة.

وأوضح الزايد أن الشركة تحرص دائما على طرح منتجات جديدة طوال العام مثل منتجات خبز البروتين والهوت دوج البطاط وبسكويت الليمون وتوست البريوش والمنتجات الطازجة وصمون اللبنة بالزعتر وصمون الجبنة للمدارس وغيرها من المنتجات الجديدة.





