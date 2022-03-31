الراجحي: توجيهات سامية بدعم ورعاية النشء والشباب

المقصيد: مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الاتحاد مستقبلاً

الخليفة: مؤسسات التعليم العالي أصحاب نجاح النسخة الأولى





أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة محمد الراجحي، حرص الدولة وبتوجيهات أميرية سامية على دعم ورعاية النشء والشباب وتذليل العقبات أمامهم لتمكينهم من التميز .

جاء ذلك خلال رعايته وحضوره حفل ختام دورة الالعاب الرياضية الاولى للتعليم العالي الذي اقيم امس، بمجمع صالات الشيخ سعد العبد الل، والتي نظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي اقيمت خلال الفترة من 8 الي 30 مارس في 6 للبنين والبنات بمشاركة 13 جامعة تعليمية حكومية ومؤسسات التعليم العالي وخاصة.

وقال الراجحي: بتعاون الهيئة العامة للرياضة والاتحادات والأندية والهيئات الرياضية في تنظيم البطولات والدورات بما يصقل مهارات المشاركين، واشاد الراجحي بالتنظيم المميز لمنافسات الدورة التي شكلت فرصة لاستثمار أوقات فراغ الطلبة والطالبات في ممارسة الرياضة معتبرا نجاحها نتاج عمل دؤوب ومخلص من جميع العاملين في اللجنة المنظمة.

من جانبه اشار فيصل المقصيد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي الي إن دورة التعليم العالي استهدف دعم النشاط الرياضي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ، واشاد المقصيد بالتعاون الكبير الذي أبدته مؤسسات القطاعين العام والخاص في مقدمتها وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للرياضة ما أسهم في إنجاحه فنيا وتنظيميا، بالإضافة الي القطاع الخاص وفي مقدمتهم بنك الكويت الوطني الشريك الاستراتيجي لفعاليات وانشط الاتحاد.

وأضاف رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي قائلا: دورة الالعاب الرياضية للتعليم العالي جاءت وفق استراتيجية واضحة تستهدف تطوير الرياضة المدرسية والجامعية إذ أطلق هذا العام دورات عدة منها دوري المحافظات للمرحلة المتوسطة لكرة القدم ومسابقات أخرى في ألعاب جماعية و فردية بجانب دعم النشاط الرياضي النسائي والذي شهد حصول فريق الاتحاد المدرسي المركز الثاني في دوري الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشابات تحت 18 سنة.

واكد المقصيد ان نجاح النسخة الاولى للدورة يضع على عاتق مجلس ادارة الاتحاد واللجان العاملة مسؤولية كبيرة في التجهيز من الان للنسخة الثانية والتي ستتضمن اضافة بحث السلبيات التي ظهرت من اجل تصحيحها ، وقال: سيتم اضافة العاب اخري للمنافسات ومنها الالعاب الفردية بجانب زيادة المشاركين واطالة الفترة الزمنية من اجل ايجاد المنافسة القوية بين الفرق المشاركة وامكانية التعويض وزيادة وثقل الواهب داخل الجامعات ، واشار الي ان هناك اتجاه لتعديل لوائح البطولة لفتح المجال امام الجميع للمشاركة ورفع المستوي الفني والبدني للاعبين ابناء التعليم العالي .

من جانبه ابدى فهد الخليفة مدير الدورة ورئيس لجنة التعليم العالي في مجلس ادارة الاتحاد سعادته بما تحقق من نتائج ايجابية خلال المنافسات ، وقال: رغم النجاحات التي تحققت خلال النسخة الاولي هناك سلبيات نعمل على تصحيحها قبل الاستعداد للنسخة الجديدة والتي ستتضمن اضافة العاب جديدة ، وقدم الخليفة الشكر لكافة مؤسسات التعليم العالي التي ساهمت في انجاح الحدث من خلال المشاركة وتوفير القيادات الادارية بجانب وضع منشاتها الرياضية تحت تصرف اللجان العاملة ومجلس ادارة الاتحاد لانهم شركاء في الحدث والانجازات التي تحققت تنسب لهم .

وحصد فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كأس التفوق إثر فوزه بأربع مسابقات هي كرة القدم بنين للملاعب العشبية وكرة القدم للصالات بنين وكرة السلة بنات والكرة الطائرة بنين، وتوج فريق جامعة الكويت بمنافسات كرة القدم للصالات فتيات في حين فاز فريق جامعة الخليج بمسابقة الكرة الطائرة فتيات.



الراجحي استقبل المقصيد الصغير

استقبل محمد عبيد الراجحي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة محمد فيصل المقصيد نجل رئيس الاتحاد من اصحاب ذوي الهمم عقب تتويج الفريق الفائزة ودار بينهم حوار جانبي واصر المقصيد الصغير في التقاط الصور التذكارية مع الوزير والضيوف.