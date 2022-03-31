تقدم المدير التنفيذي لجمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية عبدالحميد الدوسري بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولأهل الكويت خاصة والأمة الإسلامية عامة بقدوم شهر رمضان المبارك، سائلا الحق سبحانه أن يحفظ الكويت وأن يديمها ساحة للخير والعطاء.

وقال الدوسري في تصريح له إن رمضان يعد أعظم المواسم الرباعية وأكثرها فضلاً وأجرا، ففيه يكثر الخير وتتضاعف الأجور والحسنات وتكثر العطايا والصدقات.

وأوضح الدوسري أن تراحم الخيرية نفتح خلال الشهر الفضيل من كل عام أبواب ونوافذ الخير للمحسنين والمتصدقين وننوب عنهم في تنفيذ المشاريع الخيرية.

مضيفاً أن الجمعية أنهت استعداداتها لشهر رمضان عبر خطة متكاملة من المشاريع المتعددة والمتنوعة والتي تنفذ داخل وخارج الكويت، حرصاً على تلبية رغبات المتبرعين، مشيراً إلى إتاحة التبرع للمحسنين الكرام من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية tarahum.org أو من خلال التواصل عبر الخطوط الساخنة للجمعية 98709007 - 98709006 ليقوم المتبرع باختيار المشروع الذي يرغب بالمساهمة له، ونقوم بدورنا بتوثيق الأعمال خطوة بخطوة وإرسال التقارير اللازمة للمتبرعين ونشرها كذلك عبر شتى حسابات الجمعية.

واختتم الدوسري تصريحه داعياً الله تبارك وتعالى أن يجعله شهر خير وسلام على الكويت والأمتين العربية والإسلامية وعلى جموع المسلمين في كل مكان.