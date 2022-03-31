بعد ستة أسابيع من التدريبات المكثفة، اختتمت نتفليكس والمجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (نسيج) الدورة الأولى من برنامج "Lab 6x6"، الهادف لتدريب وتأهيل الكتّاب الإقليميين.



وحصل ستة كتّاب الكويت والسعودية على فرصة لصقل وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة في القطاع، وخوض تجربة إنشاء المحتوى بالكامل، بدأً من تأليف النص وصولًا إلى الترويج له.



وشملت قائمة الكتّاب المشاركين في البرنامج كلًا من: دانيا وسيم الطيب (السعودية)، وفيصل البلوشي (الكويت)، وجاسم القمص (الكويت)، ومحمد نضال جلال سلام (الكويت)، وأسامة علي شار (السعودية)، ورولان حسن (السعودية)، الذين أتيحت لهم الفرصة للعمل مع فريق المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية وأهم كتّاب السيناريو والمتخصصين في هذا المجال.



وحصل الكتّاب المشاركون على توجيهات وإرشادات بنّاءة من فريق نتفليكس لمساعدتهم في تأليف القصة وكتابة الحبكة ورسم الشخصيات وتحديد أسلوب السرد وتقديم الملاحظات واقتراح الأفكار، وهم حاليًا في مرحلة تقديم أفكارهم لفريق المحتوى في نتفليكس.



وتحرص نتفليكس على العمل مع المزيد من المؤلفين العرب لتقديم أفكار جديدة وفريدة من نوعها لأعضاء الشبكة من حول العالم، ومواصلة جهودها الحثيثة لتنمية المواهب الإبداعية في المنطقة.



كما تستثمر نتفليكس في برامج تنمية المواهب والمهارات لإثراء خبرات ومعارف في المجتمع الإبداعي من خلال العمل مع الشركاء والمجتمع المدني.



وفي سياق متصل، قال أحمد الشرقاوي، رئيس الإنتاجات العربية في نتفليكس: "نحن سعداء بدعم قدرات الكتّاب العرب الموهوبين في إنشاء محتوى يرتقي للمعايير العالمية ويتيح لهم فرصة تقديم أعمال تُعرض على الشاشة.



إن عالمنا العربي غنيّ بالمواهب التي يمكن أن تقدم إضافة جديدة وفريدة للمحتوى العالمي، ولكنّها للأسف لا تحصل على تمثيل كافٍ على المسرح العالمي.



ولذلك نحن حريصون على العمل مع شركائنا في المجال الإبداعي لمنح المواهب الفذّة والناشئة في المنطقة الفرصة لعرض أعمالهم على مستوى عالمي".



ومن جانبها، صرحت الشيخة الزين الصباح، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للمجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية (نسيج): "نحن ندرك تمامًا أهمية العمل مع شركاء يحملون الرؤية نفسها لنتمكن من إطلاق قصصنا عالميًا وتقديم صورة لمجتمعاتنا بأسلوب احترافي وقريب للجمهور العالمي.



وإذ نشيد بجميع من تقدموا بطلبات للمشاركة في برنامج "Lab 6x6"، نود أن نعبّر عن سعادتنا بالعمل مع الكتّاب الستة الذين تم اختيارهم، فنحن نعي تمامًا مدى صعوبة تقديم العمل الإبداعي، وقد كانت المنافسة قوية للغاية بالنظر لمحدودية المقاعد المتاحة، وهو ما أكّد لنا من جديد مدى غنى وتنوع المواهب والقصص ضمن المجتمع الإبداعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وهذا بلا شك دليل على الحاجة لإطلاق مزيد من البرامج المماثلة لنتمكن من دعم هذه الطاقات غير المستغلة في المنطقة".

ويعتبر"Lab 6x6" أول برنامج من نوعه لرعاية المواهب في الشرق الأوسط.



واستهلّ الأسبوع الأول بتقديم أكاديمية نيويورك للأفلام المعروفة تدريبات مكثفة ومتخصصة للمشاركين.



وعمل مدربون وكتاب ومخرجون حائزون على جوائز مثل دان كاي وديفيد اوليري على إعطاء دروس خاصة بمجموعة من أدوات الأكاديمية.



وخلال الأسابيع التالية، تعاون الكتّاب المشاركون في مجموعات تحت إشراف منتجين وخبراء في تأليف النصوص السينمائية.



وكان من بين المشرفين الكاتبة والمخرجة المصرية فريدة زهران التي حصل فيلمها "بنات آخر زمن" على جائزة تأهيلية للأوسكار في مهرجان بالم سبرينغز للأفلام القصيرة.



وهي أيضًا إحدى كتاب مسلسل "رامي" الذي يعرض على شبكة Hulu.



وانضم إليها الكاتب المصري ومستشار النصوص السينمائية والتلفزيونية وائل حمدي، وهو مؤلف سيناريو وحوار فيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".



وتم تقديم الفصول الافتراضية من قبل كريستوفر ماك مدير قسم تطوير واستثمار المواهب الإبداعية العالمية في نتفليكس، والكاتب والمنتج السعودي هشام فقيه رئيس مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط، وكاتبة السيناريو المصرية الحائزة على جوائز مريم نعوم مؤلفة فيلم "واحد صفر" ومسلسلي "بنت اسمها ذات" و"سجن النسا"، إلى جانب الروائية والكاتبة التلفزيونية الكويتية الشهيرة منى الشمري، مؤلفة مسلسل "كحل أسود قلب أبيض" و"لا موسيقى في الأحمدي".