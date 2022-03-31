بشرى شعبان

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، انه تم الاجتماع مع قيادات جهاز المراقبين الماليين في وزارة الشؤون والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بالإنابة صالح العجيل، لبحث موضوع تأخير صرف مكافأة الصفوف الأمامية الخاص بموظفي الوزارة.

وبين شعيب انه وبعد الاستماع لملاحظات قيادات الجهاز وتبيان وجهة نظر الوزارة حيال هذه الملاحظات، تم الاتفاق على تذليل كل العقبات وفق الأطر القانونية، الأمر الذي سيترتب عليه صرف مكافأة الصفوف الأمامية الخاصة بموظفي الوزارة في القريب العاجل.

وثمّن شعيب تعاون المراقبين الماليين في هذا الجانب لإعطاء كل ذي حق حقه اسوة بكل مستحقي الصفوف الأمامية في الدولة.