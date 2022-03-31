تقدم بالشكر إلى القيادة السياسية على دعمها للبنك.. مؤكداً تمتع الكويت بمستويات مرموقة من الاستقرار النقدي والاستقرار المالي



تقدم محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل إلى القيادة السياسية للبلاد بالشكر والعرفان على دعمها لبنك الكويت المركزي وتعزيز استقلاليته ودوره المؤسسي.



جاء ذلك في تصريح صحافي أعرب فيه الهاشل عن الشكر والامتنان للدعم الذي قدمه صاحب السمو المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد، وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



ونوه الهاشل بدور القيادة السياسية في تعزيز استقلالية بنك الكويت المركزي، حيث تعد عنصرا أساسيا في عمل البنوك المركزية، لرسم وتنفيذ السياسات النقدية والرقابية على أسس مهنية ترسخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.



وأشار في هذا الصدد إلى أن الكويت تتمتع اليوم بمستويات مرموقة من الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، رغم ما تموج به البيئة الاقتصادية والسياسية في العالم من تغيرات وتحديات، حيث تحظى بعملة مستقرة ذات قوة شرائية عالية وقاعدة نقدية صلبة.



وعلى صعيد الاستقرار المالي نوه المحافظ الهاشل بقوة أوضاع القطاع المصرفي الكويتي الذي يأتي ضمن الأفضل والأكثر متانة على مستوى المنطقة والعالم، حيث يتمتع بمؤشرات سلامة مالية تفوق المتطلبات الدولية، كما تؤكد ذلك تقارير كبريات المؤسسات المالية الدولية، التي دأبت على الإشادة بدور بنك الكويت المركزي وحصافة سياساته النقدية والرقابية والتحوطية، مما يجعل القطاع المصرفي الكويتي مستعدا لجني فرص المستقبل ومواجهة تحدياته.



واختتم المحافظ بالتأكيد على أهمية الدعم والثقة التي قدمتها القيادة السياسية على مدى العقد الماضي في الوصول إلى المكانة المرموقة التي يتمتع بها بنك الكويت المركزي على المستوى الإقليمي والعالمي.



رافعا أبلغ آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.