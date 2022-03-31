وفقا للمرسوم الذي صادق عليه صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بناءً على عرض من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، قام اليوم الخميس وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ووكلاء الوزارة المساعدين، بتقليد رئيس جهاز أمن الدولة اللواء الشيخ سالم النواف رتبة فريق، ونقل معاليه تحيات وتهنئة القيادة السياسية العليا للفريق الشيخ سالم النواف على ترقيته، التي جاءت نتيجة للثقة التي توليها إياه، مؤكداً على أن تقدير صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسام على صدورنا جميعاً.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف عن خالص تهانيه للفريق الشيخ سالم النواف، مؤكداً على أن الترقية جاءت تجسيداً صادقاً لما أبداه من عطاء وإخلاص وتفان في كافة المواقع التي تولى العمل بها من أجل خدمة أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين.