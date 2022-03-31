استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم في مبنى المجلس اليوم وفد نادي النصر الرياضي برئاسة رئيس النادي خالد الشريدة المطيري وفريق كرة القدم بالنادي بمناسبة فوزه بكأس الاتحاد مؤخرا وتكريم الرئيس الغانم له بمناسبة هذا الإنجاز الرياضي.

وفي مستهل اللقاء قال الغانم "سعيد جدا بلقائكم والعديد من الشخصيات العزيزة علينا سواء كانت رياضية أو سياسية تربطنا بهم علاقات شخصية".

وأضاف الغانم "نبارك لكم الفوز بهذه البطولة عن استحقاق وجدارة وفرحنا جميعا بفوزكم ودخول نادي النصر مجدداً في دائرة المنافسة على البطولات المحلية وهذا أمر يثلج الصدر ويوسع دائرة المنافسة ويثري الرياضة الكويتية ويثبت أن الكويتيين جميعا أسرة واحدة وفوز نادي النصر هو فوز لنا جميعا".

وذكر الغانم "أتمنى لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر والجهاز الإداري والفني واللاعبين المزيد من التفوق والازدهار والسداد ومزيدا من البطولات".

وقال الغانم "حضوركم شرف ويثلج صدورنا ويرفع معنوياتنا ويذكرنا بالذكريات الجميلة السابقة متمنيا المزيد من البطولات والانتصارات والمساهمة في رفع شأن الرياضة الكويتية والتي بإذن الله ستعود في القريب العاجل بتعاونكم وتآزركم وتضحياتكم وتقديمكم لمستويات فنية جميلة تنعكس على المنتخب الوطني ومستواه".

وبين الغانم أن نادي النصر قدم عروضا يستحق بها الفوز على أندية الكويت والعربي وأندية كبيرة ومؤثرة، مضيفا "حصلتم على هذه الكأس الغالية بجدارة واستحقاق".

من جانبه أعرب رئيس نادي النصر خالد الشريدة المطيري عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان للرئيس الغانم على بادرته الكريمة بتكريم فريق كرة القدم بنادي النصر، مؤكدا ان تلك البادرة ليست بغريبة على رئيس مجلس الأمة وتكريمه ودعمه الدائمين للرياضيين.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، وأمين سر المجلس فرز الديحاني، والنواب د. عبيد المطيري والدكتور عبدالله الطريجي ومبارك العجمي، وعدد من النواب السابقين من منتسبي نادي النصر الرياضي.