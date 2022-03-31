ارتفعت أسهم دار نشر "بلومزبري بابلشنج" مع إعلان الشركة الشهيرة بسلسلة روايات هاري بوتر إن رواية خيالية جديدة حققت مبيعات "استثنائية" في شهر شباط/فبراير الماضي.

و توقعت "بلومزبري" أن العائدات ستكون "أكبر بدرجة مريحة" وأن الأرباح "ستكون أعلى كثيرا" من توقعيات المحللين للعام. وأوضحت أن هذا يرجع جزئيا إلى نجاح رواية الكاتبة "سارة جانيت ماس" (كريسنت سيتي: هاوس اوف سكاي آند بريث".

ونقلت وكالة بومبرج للأنباء عن دار "بلومزبري" للنشر أن الكتاب أصبح على الفور الأعلى مبيعا على مستوى العالم في أعقاب طرحه يوم 15 شباط/فبراير.

وأضاف متحدث باسم الشركة في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن الأسبوع الأول لطرح الكتاب، شهد بيع 119 ألفا و712 نسخة نسخة في الولايات المتحدة و23 ألفا و637 نسخة في بريطانيا.