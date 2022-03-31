أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- اليوم الخميس ، إقامة سباق ليلي في مدينة لاس فيجاس الأمريكية بدءا من الموسم المقبل.

وسينضم سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى إلى أجندة فورمولا1- بداية من الموسم المقبل ومن المتوقع أن يستمر مبدئيا لثلاثة أعوام.

وسيقام السباق في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وربما يتزامن مع عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قد يبدأ في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة صباحا بتوقيت جرنتش من اليوم التالي).

كما أن السباق سيقام يوم السبت على عكس ما جرت العادة، حيث تقام سباقات الجائزة الكبرى يوم الأحد.

وسيقام السباق على مدار 50 لفة ، وسيكون ثالث محطة لفورمولا1- في أمريكا بعد سباقي اوستن وميامي، حيث يسجل سباق ميامي ظهوره الأول في بطولة العالم، على استاد هارد روك يوم الثامن من أيار/مايو.