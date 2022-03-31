افتتح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أعمال الجمعية العمومية (كونجرس) الفيفا اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، دون إشارة مباشرة للغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

وطالب إنفانتينو 52/ عاما/ من الوفود المشاركة ، بالتفكير في الاشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب جائحة كورونا والصراعات العسكرية حول العالم، قبل الوقوف دقيقة صمت

وعلى هامش قرعة كأس العالم التي تقام غدا الجمعة، أكد إنفانتينو أن البطولة التي تقام خلال الفترة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر ، "ستكون الأفضل في العالم على الإطلاق"، قبل أن يهدي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قميصا مطبوع عليه رقم 22 من الخلف.

وأكد الأمير تميم أن بطولة كأس العالم ستكون شيئا استثنائيا ولا يضاهي، وقال "نحن لا نمثل بلدنا فقط ولكن العالم العربي بأكمله".

ووجه فيفا الدعوة إلى جميع الأعضاء لحضور الكونجرس، بما في ذلك الاتحاد الروسي، رغم استبعاد منتخب روسيا من الملحق الفاصل المؤهل للمونديال في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وكان أليكسي سوروكين رئيس اللجنة المنظمة لمونديال روسيا 2018، حاضرا خلال الكونجرس، لكن لم يتضح بعد ماإذا كان وفد أوكراني سيشارك أم لا.

وخلال النداء على أسماء الدول المشاركة، تم ذكر أسم أوكرانيا، لكنها قد تكتفي بالمشاركة بشكل افتراضي.