افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، متحف قطر الأولمبي الرياضي "3- 2- 1 "، أحد أكبر المتاحف الأولمبية في العالم والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وحضر الافتتاح 400 ضيف، بينهم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو، إذ يواكب تدشين المتحف انعقاد كونغرس الفيفا في 31 مارس الجاري، ومراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم "فيفا قطر 2022" في الأول من أبريل المقبل.

وذكر بيان لمتحف قطر، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن متحف "3- 2- 1 " شيد على مساحة 19 ألف متر مربع في أحد جوانب استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، ويتألف من مبنيين، مبنى رئيسي يمتد على طول أحد قوسي الاستاد، ومبنى مستدير متصل به مستوحى من الحلقات الأولمبية الخمس.

وأضاف البيان أن المتحف الذي صممه المعماري الإسباني خوان سيبينا، يعد أحد أكبر المتاحف الأولمبية في العالم والثاني من حيث المساحة، كما أنه الأول في المنطقة المخصص للإنجازات الرياضية والمؤسسة العربية الوحيدة المنضمة لشبكة المتاحف الأولمبية العالمية.

وأشار إلى أن هذا المتحف وبجانبه المتحف الأولمبي في لوزان بسويسرا، هما المتحفان الوحيدان في العالم اللذان يضمان كل الشعل الخاصة بالدورات الأولمبية منذ انطلاقتها.

ويحوي المتحف سبع صالات عرض بها مقتنيات تزيد عن 1200 قطعة من مختلف أنحاء العالم منذ بداية الرياضة حتى اليوم، وأجهزة تفاعلية ومعارض مؤقتة، بحيث سيغدو أحد أكثر المتاحف المخصصة للرياضة ابتكارا وتقدما تكنولوجيا، وسيكون مرجعا للمعلومات المتعلقة بتاريخ الأولمبياد والرياضة القطرية.

وسبق الكونغرس اجتماع مجلس الفيفا مساء اليوم للمصادقة على العديد من القرارات والتعديل المؤقت للوائح الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين في الظروف الاستثنائية وفي مناطق تمر بمرحلة عدم استقرار ليكونوا مع منتخباتهم الوطنية، والتعديلات على تقويم المباريات الدولية للسيدات، وغيرها من الموضوعات.

وبالنسبة لبرنامج كونغرس الفيفا فيتضمن نقاطا أبرزها إقرار جدول الأعمال، ومناقشة التقرير السنوي والتقارير المالية والأنشطة والتصويت عليها، والتصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي واللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي، ومناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء والمجلس.